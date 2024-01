Ubisoft+, quando arrivano i giochi Activision-Blizzard? Gli ultimi aggiornamenti

Ubisoft+ si è rinnovato con i tier Premium e Classics, ma quando arriveranno i giochi Activision-Blizzard promessi dalla compagnia d'Oltralpe ad agosto dello scorso anno? Non ci sono ancora conferme in merito, ma approfittando dei recenti annunci Ubisoft ha fornito un aggiornamento in merito.

Visitando le pagine ufficiali di Ubisoft, scopriamo che i lavori per portare i giochi Activision-Blizzard su Ubisoft+ procedono come da previsione, tuttavia non si è ancora giunti ad una data di lancio definitiva.

"Per noi di Ubisoft+ è importante saper valorizzare l'offerta", spiega Philippe Tremblay, director of subscriptions dell'azienda francese. "Ci siamo impegnati a offrire più giochi ai nostri abbonati. Quindi per il futuro abbiamo in programma grandi titoli a disposizione dal giorno dell'uscita o con accesso anticipato, e poi aggiungeremo anche il catalogo Activision-Blizzard. Crediamo che questi benefici e il nostro vasto catalogo possano spingere i nostri giocatori a restare con noi a lungo. Sappiamo che i nostri giocatori non vedono l'ora, e nemmeno io. Al momento stiamo ragionando sull'offerta per assicurarci che i nostri abbonati possano usufruire della migliore esperienza possibile. Poi potremo svelare alcuni dettagli".

Durante lo stesso intervento, Tremblay ha fatto notare come i giocatori amino ancora possedere i propri titoli, nonostante gli abbonamenti facciano ormai parte integrante dell'offerta videoludica di numerose aziende.