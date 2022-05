Ubisoft: quando escono i free to play XDefiant, Division Heartland e GR Frontline?

In sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari di Ubisoft, il board dirigenziale dell'azienda francese non si è limitato a ribadire l'intenzione di mantenere Ubisoft indipendente ma ha fornito un chiarimento sulle finestre di lancio dei giochi free to play già annunciati.

Nella ricca documentazione prodotta con il report sui risultati dell'anno fiscale 2021/2022, il colosso videoludico transalpino ha allegato anche una sezione interamente dedicata alla visione di Ubisoft sui giochi free to play, dove si precisa che "abbiamo lavorato alla più grande lineup nella nostra storia, creando un ambizioso mix di importanti giochi premium ed esperienze free to play multipiattaforma per raggiungere un pubblico significativamente più ampio, oltre a nuovi brand sviluppati internamente e titoli basati su licenze di grandi marchi di intrattenimento. Il 2022/2023 vedrà i primi benefici di questa strategia, in quanto cercheremo di far crescere la nostra già ampia gamma in modo significativo".

In quest'ottica è interessante leggere le dichiarazioni condivise da Ubisoft sull'attuale stadio di sviluppo dei propri videogiochi free to play, come l'FPS multiplayer XDefiant, lo sparatutto tattico a mondo aperto The Division Heartland e Ghost Recon Frontline: "Stiamo progredendo nelle diverse fasi di sviluppo e test. Roller Champions è entrato in fase Gold e verrà lanciato entro questo trimestre, a seguire arriveranno XDefiant, The Division Heartland, Rainbow Six Mobile e The Division Mobile. Alcuni di questi giochi si trovano nelle fasi finali di test e sviluppo, di conseguenza li lanceremo nel corso dell'anno fiscale 2023 (ossia entro aprile 2023, ndr)".

Per quanto riguarda il battle royale Ghost Recon Frontline, gli esponenti di Ubisoft preferiscono non fornire una finestra di lancio e sottolineano di aver "preso in considerazione i feedback dei giocatori durante la fase di test svoltasi a inizio anno e il team si sta impegnando a creare un'esperienza che possa essere apprezzata appieno dai fan del franchise di Ghost Recon".