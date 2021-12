Ubisoft Quartz: cos'è e come funziona il programma NFT?

In tempi recenti Ubisoft ha annunciato il programma con espansioni NFT Ubisoft Quartz, che implementerà contenuti basati su blockchain e criptovalute nei propri giochi, a partire da Ghost Recon Breakpoint. Il Beta testing del servizio è partito il 7 dicembre 2021 negli Stati Uniti e in Canada.

Ma come funziona il programma NFT di Ubisoft? Il sito ufficiale fornisce tutti i dettagli sulle caratteristiche di Quartz. Viene descritto come "una nuova esperienza per i nostri giocatori, basata sul nostro desiderio di creare una connessione sempre più grande tra voi ed i mondi di gioco che amate. L'obiettivo è di darvi più autonomia e potere quando interagite con gli oggetti di gioco che vi aiutano a costruire la vostra storia. Questo è il posto dove potete acquistare i Digits, i primi Non-Fungible Tokens di Ubisoft, utilizzabili in giochi HD basati su tecnologie a basso consumo energetico".

I Digits sono quindi da considerarsi dei veri e propri NFT: trattasi di contenuti in-game (come armi, veicoli ed equipaggiamenti) di tipo estetico che consentono agli utenti di "completare le vostre missioni con stile". Ciascun Digits è parte di un'edizione unica, con gli utenti che possono acquistarne uno solo per edizione, e sarà sempre legato al nome del giocatore che lo possiede così come a quelli che l'hanno avuto in precedenza. I Digits possono essere venduti o comprati in qualunque momento: la compravendita non avviene direttamente su Quartz, ma attraverso piattaforme di terze parti.

Tra le faq sul sito ufficiale, oltre a confermare che i Digits non hanno alcun impatto sul gameplay e sono da intendersi come oggetti puramente cosmetici, Ubisoft spiega come utilizzarli in Ghost Recon Breakpoint ed i requisiti per accedervi:

Giocare su PC tramite Ubisoft Connect

Raggiungere nel gioco il livello d'esperienza 5

Attivare l'autenticazione a due fattori di Ubisoft Connect

Avere almeno 18 anni

Essere residenti in uno dei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Brasile, Australia

I primi tre Digits gratis legati all'ultimo Ghost Recon sono i seguenti:

M4A1 Tactical Wolves - disponibile dal 9 dicembre 2021 alle ore 19:00

Wolf Enhanced Helmet A - disponibile dal 12 dicembre 2021 alle ore 19:00

Wolf Enhanced Pants - Disponibile dal 15 dicembre alle ore 19:00

Ricordiamo che il servizio è al momento in fase Beta e che, dunque, non è da escludere che possibili cambiamenti su come ottenere i Digits possano essere introdotti nel prossimo futuro, magari con l'annuncio di ulteriori giochi che supporteranno il servizio. Al momento, però, i giocatori non hanno affatto accolto bene la nuova mossa del colosso francese: il video di Ubisoft Quartz ha raggiunto il 95% di dislike su Youtube, scatenando le ire, ma anche l'ironia degli utenti.