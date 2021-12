Ubisoft Quartz nel mirino di un sindacato francese: 'Tecnologia inutile e dannosa'

L'annuncio del programma Ubisoft Quartz non è andato nel migliore dei modi. Oltre alla reazione altamente negativa dei giocatori, infatti, anche ai dipendenti Ubisoft non piacere Quartz, con alcuni di loro che si domandano la reale utilità nell'includere NFT e blockchain all'interno dei propri giochi.

Perplessità alimentate anche dalla polemica per un NFT gratis di Ubisoft Quartz, che richiede di giocare per 600 ore a Ghost Recon Breakpoint (al momento unico gioco a supportare il controverso servizio) per essere ottenuto. La situazione è talmente complesso che anche un sindacato francese, Solidaries Informatique Jeu Video, ha una visione fortemente negativa sulla più recente mossa di Ubisoft. Per il sindacato, infatti, la tecnologia alla base di Quartz non solo sarebbe inutile e costosa, ma anche dannosa per l'ambiente.

"Ponendo in disparte gli aspetti tecnici, questa cosiddetta tecnologia innovativa si rivela essere un mero certificato di proprietà a cui è associato un valore monetario astratto e il cui valore fluttua in un mercato esterno", si legge nel comunicato di Solidaries Informatique, che prosegue: "Vi piacciono i dividendi, i subprime, i derivati finanziari, le crisi, le speculazioni, il fast trading, il riciclaggio di denaro e così via? Questa è la promessa assicurata e non detta degli NFT".

Per il sindacato, inoltre, Ubisoft non avrebbe compreso a pieno le funzioni di questa tecnologia: "Moltiplicando le restrizioni d'utilizzo, la società dichiara di voler limitare la commercializzazione degli NFT, dimenticandosi che la natura stessa degli NFT previene tali limitazioni solo marginalmente". E ancora: "Per come è impostata, questa tecnologia diventa una semplice compravendita tra giocatori, un aspetto che nel mercato esiste da anni. La novità delle blockchain è di fare lo stesso, ma sfruttando l'ambiente in maniera inefficiente".

Solidaries Informatique conclude chiedendo alla dirigenza di Ubisoft di fermare lo sviluppo di questa tecnologia. Come deciderà di muoversi il colosso francese?