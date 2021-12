Ubisoft Quartz: nasce il programma con espansioni NFT, si parte da Ghost Recon Breakpoint

Con una mossa destinata a scuotere l'industria dell'intrattenimento digitale, Ubisoft annuncia ufficialmente Quartz, un programma che prevede la rivendita di contenuti aggiuntivi basati sull'emergente tecnologia delle blockchain e degli NFT.

La fase di Beta testing organizzata dal colosso videoludico francese parte quest'oggi, martedì 7 dicembre, negli Stati Uniti e in Canada. Con Ubisoft Quartz, l'azienda transalpina rivenderà pacchetti aggiuntivi NFT univoci per i videogiochi Ubisoft che presentano un negozio interno per le microtransazioni.

Il gioco scelto per inaugurare questo nuovo sistema basato sulle criptovalute e le blockchain è Ghost Recon Breakpoint, lo sparatutto a mondo aperto lanciato nell'ottobre del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Il video di presentazione di Ubisoft Quartz ricorda ai futuri acquirenti dei DLC di GR Breakpoint basati sulle blockchain che, una volta ottenuti, possono essere rivenduti a loro volta agli altri giocatori servendosi sempre del sistema di microtransazioni del titolo. L'approccio adottato da Ubisoft, da questo punto di vista, non sembra essere troppo dissimile da quello utilizzato in The Sandbox e in altri videogiochi basati sugli NFT.