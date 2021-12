Ubisoft Quartz: ad oggi sono stati venduti solo 18 NFT di Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft Quartz è il programma con cui la casa di Assassin's Creed ha intenzione di integrare il sistema degli NFT e delle blockchain all'interno del suo business nel settore videoludico. L'iniziativa non è stata accolta nel migliore dei modi da parte degli stessi impiegati di Ubisoft, e sembra non stia nemmeno fruttando i risultati sperati.

Stando alle ricerche del senior character artist di Apex Legends, Liz Edwards, Ubisoft Quartz ha ad oggi consentito la compravendita di soli 18 NFT di contenuti inclusi in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Per la precisione, parliamo di 15 NFT legati ad una skin di un'arma dello sparatutto tattico, insieme a due varianti del fucile d'assalto M4A1 e ad un oggetto "Wolf Enhance Pants #76". Il tutto ammonta a circa 1.755,30 dollari di guadagno complessivo.

Pur tenendo a mente che gli NFT in questione sono disponibili soltanto per chi possiede e gioca i titoli Ubisoft, c'è da dire che, almeno per il momento, il programma Quartz non sembra stia andando per il verso sperato dalla compagnia di Yves Guillemot. Al netto delle polemiche che si sono scatenate al suo annuncio, e del fatto di essere finiti nel mirino di un sindacato francese, Ubisoft ha dichiarato che Quartz è soltanto l'inizio di ciò che ha intenzione di fare per sfruttare il sistema delle blockchain.