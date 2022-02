Ubisoft Quartz, nuova polemica: NFT offerti in regalo ai dipendenti critici, rivela Kotaku

Sullo sfondo della polemica per le dichiarazioni a difesa degli NFT 'non capiti' dai giocatori, l'ultimo report di Kotaku minaccia di aprire un nuovo fronte di protesta per la visione portata avanti dal colosso francese in tema di supporto alle blockchain nell'industria videoludica.

Stando alle anticipazioni ottenute dai giornalisti di Kotaku, alcuni dirigenti di Ubisoft avrebbero infatti contattato i dipendenti che hanno manifestato delle perplessità su Ubisoft Quartz per offrire loro, ebbene sì, degli NFT gratuiti da riscattare tramite la piattaforma blockchain dell'azienda.

Nel momento in cui scriviamo, il report di Kotaku si limita a citare queste attività senza però fornire ulteriori informazioni riguardanti, ad esempio, il numero di dipendenti che hanno ricevuto questa proposta o il tasso di adesione all'offerta sugli NFT gratis propostagli da alcuni dirigenti non meglio specificati. I redattori della nota testata videoludica, ad ogni modo, sottolineano che l'iniziativa ha coinvolto "alcuni membri del team di Ghost Recon", con l'annuncio delle donazioni di NFT speciali per il ventesimo anniversario della serie sparatutto che sarebbe avvenuto nel corso di seminario organizzato per affrontare le preoccupazioni dei dipendenti scettici su Ubisoft Quartz e, più in generale, sulle tecnologie delle blockchain e degli NFT nei videogiochi.