Ubisoft Quartz, il programma NFT fa infuriare i fan: 95% di dislike su Youtube

Ubisoft ha annunciato in video il programma con espasioni NFT Ubisoft Quartz, che prevede la rivendita di contenuti aggiuntivi attraverso le tecnologie NFT e blockchain. Il Beta Testing del servizio è già partito negli USA e in Canada, ma sembra non aver accolto i favori dei giocatori. Anzi.

Sebbene su Youtube adesso non sia più possibile visualizzare il numero di dislike totali, la reazione degli utenti nei confronti del nuovo programma ideato dal colosso francese è stata estremamente negativa. Attualmente ci sono state oltre 16.000 reazioni al filmato da parte dei giocatori, e di queste soltanto 821 (nel momento in cui scriviamo) sono state favorevoli. Ciò significa che la percentuale di feedback favorevoli si aggira soltanto attorno al 5%

Ma anche senza vedere il totale dei "pollici in giù" basta semplicemente farsi un giro tra i commenti sotto al video, dove si notano numerosi pareri negativi: tra critiche e commenti ironici, si può considerare sostanzialmente unanime il malcontento dei giocatori verso la mossa di Ubisoft, seppur appena agli albori. Ricordiamo che il servizio attualmente in Beta coinvolge per ora la sola versione PC di Ghost Recon Breakpoint, con gli utenti che durante la partita potranno ottenere "Digits", ovvero specifici oggetti collezionabili legati a veicoli, armi ed equipaggiamenti.

Non solo Ubisoft comunque: per Electronic Arts NFT e blockchain sono il futuro dei videogiochi, con la compagnia che sta valutando attentamente come implementare queste caratteristiche nelle sue produzioni dei prossimi anni.