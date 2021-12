Ubisoft Quartz è qui per restarci: 'Gli NFT sono un cambiamento che richiederà tempo'

Dopo aver spiegato ai propri dipendenti che Ubisoft Quartz è solo l'inizio, il colosso videoludico francese manifesta pubblicamente la propria intenzione di proseguire la strada intrapresa con gli NFT con le parole pronunciate da Didier Genevois, Tecnical Director della divisione Blockchain di Ubisoft.

Nel corso di un'intervista concessa a Decrypt.com, l'esponente della compagnia transalpina ha difeso il sistema dei Digits/NFT dalle critiche della community e di parte degli stessi dipendenti dell'azienda, sostendendo come "abbiamo ricevuto molti feedback dall'annuncio di Quartz e ascoltiamo sia le preoccupazioni che i messaggi di incoraggiamento. Comprendiamo l'avversione e i sentimenti contrastanti per questo genere di tecnologie e le terremo in considerazione in ogni fase del processo di sviluppo".

Nel rimarcare l'intenzione di Ubisoft di proseguire lo sviluppo e l'integrazione delle tecnologie blockchain nei videogiochi della compagnia, Genevois chiarisce che "questo esperimento ha lo scopo di capire come la decentralizzazione dei contenuti univoci possa essere accolta e abbracciata dai nostri giocatori. Sappiamo che si tratta di un cambiamento importante e che richiederà del tempo per essere compreso, ma rimarremo fedeli ai nostri tre principi basati sul costruire un ambiente di gioco sicuro, sfruttare solo blockchain proof-of-stake ad alta efficienza energetica e concentrarsi su proposte di valore davvero significative per i giocatori che ne beneficiano".

All'entusiasmo del direttore della divisione blockchain di Ubisoft fa però da contraltare i dubbi e le perplessità manifestati sia dai membri dell'azienda francese, e questo per tacere delle considerazioni del sindacato francese sui possibili danni di Ubisoft Quartz in tema di sostenibilità ambientale e di sicurezza informatica.