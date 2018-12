Ubisoft racconta le Creature Mitologiche di Assassin's Creed Odyssey

In Assassin's Creed Odyssey il contesto storico delle Guerre del Peloponneso si mescola con la Mitologia e l'Epica. Nel gioco sono infatti presenti numerose Creature Mitologiche, su cui gli sviluppatori hanno recentemente voluto raccontare qualcosa in più...ma attenti agli spoiler!

Ubisoft introduce l'intervento del Team di sviluppo di Assassin's Creed Odyssey ricordando alcune delle incredibili creature che il nostro o la nostra alter-ego videoludico/a ha dovuto fronteggiare nel corso delle proprie avventure: Medusa, il Minotauro, i Ciclopi. A quanto pare, però, queste non sono finite. La Software House infatti afferma: "Nel gennaio 2019, aggiungeremo l'ultimo dei tre fratelli Ciclopi, Arges". Nell'attesa, gli sviluppatori del nuovo capitolo della Saga degli Assassini hanno deciso di raccontare qualcosa in più su queste figure mitologiche.



Per il Team di Assassin's Creed Odyssey, l'introduzione di Creature provenienti dalla Mitologia dell'Antica Grecia ha rappresentato un elemento essenziale. In merito, Thierry Dansereau, Art Director del Titolo, dichiara: "Avere ambientato il gioco nell'età dell'oro dell'Antica Grecia ci ha dato un'incredibile opportunità per attingere alla favolosa mitologia greca. Molti di questi miti e leggende sono ancora oggi molto conosciuti. [...] Quindi volevamo davvero aggiungere alcune di queste creature nel gioco, e pensavamo che non inserirle sarebbe stata un'enorme occasione mancata". I Mostri Mitologici selezionati dal Team sono stati tutti sconfitti da Eroi Greci. In quest'ottica, il team voleva fornire al giocatore la possibilità di fronteggiarle e diventare lui stesso un Eroe Leggendario.



Interessanti inoltre le considerazioni in merito al processo di ricostruzione dell'estetica di queste Creature. Gli sviluppatori infatti raccontano di esser ricorsi al supporto di uno storico, al fine di "avere una buona comprensione di come le immaginavano gli antichi Greci". Tra le difficoltà principali per la loro realizzazione, viene citato il bilanciamento: il Team voleva infatti che le boss fight risultassero divertenti, ma allo stesso tempo rappresentassero anche una sfida.



E voi cosa ne pensate, siete riusciti a sconfiggere queste grandi Creature Mitologiche? Ne avreste volute di ulteriori?