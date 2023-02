Ubisoft, le ragioni dietro la cancellazione dei giochi: 'Dovevamo fare spazio'

Gli ultimi mesi dell'azienda di Montreuil hanno visto l'avvento di alcuni importanti cambiamenti interni alla stessa compagnia, con un futuro incerto di alcune IP di Ubisoft a seguito di alcuni tagli al bilancio. Un futuro che, come visto negli scorsi giorni, ha visto la chiusura dei battenti di alcuni progetti inediti.

È proprio questo il caso del mai annunciato codenamed Renaissance, un gioco in stile Minecraft che secondo alcuni rumor non uscirà mai sulle nuove piattaforme pur essendo stato in sviluppo presso gli studi di Ubisoft sin dal 2018. Ma come mai si stanno verificando questi cambiamenti?

A gettare un po' di luce sulla situazione è l'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, che nel corso dell'ultima riunione d'emergenza con gli investitori si è pronunciato circa le problematiche riscontrate dall'utenza videoludica e, soprattutto, dagli shareholder.

"Abbiamo cancellato alcuni giochi perché avevamo bisogno di fare spazio per altri giochi che sono in sviluppo presso l'azienda, e questo sta aiutando tutti gli altri giochi che stanno procedendo bene - si presuppone che ci si riferisca allo stato generale dei lavori -. Ora", continua lo stesso Guillemont, "riteniamo di avere il giusto numero di giochi sapendo che nell'anno finanziario 2024 lanceremo molti giochi che daranno spazio anche ad altri titoli in fase di sviluppo".

"Detto questo, sappiamo che molti di questi giochi avranno dei contenuti post-lancio, e questo richiederà un certo numero di team e talenti per creare quei contenuti". Le dichiarazioni dell'amministratore delegato scongiurerebbero le recenti voci di corridoio che riferivano una condizione interna all'azienda tutt'altro che positiva. Purtroppo, però, non vi sono ulteriori informazioni circa le produzioni in oggetto: che si trattino dei rumoreggiati undici giochi di Ubisoft in arrivo per il 2024?