Ubisoft Reflections alla ricerca di un narrative director: nuova IP in arrivo?

Ubisoft Reflections, noto per aver dato i natali tanti anni fa alla serie di Driver, sarebbe al lavoro su un nuovo progetto. Ad alimentare l'ipotesi è un'offerta di lavoro diffusa dal team, alla ricerca di un nuovo narrative designer che sappia come scrivere una storia adatta per giochi con meccaniche open world.

Nello specifico, l'offerta di lavoro richiede al nuovo dipendente di essere in grado di realizzare storie per personaggio, ambientazioni, obiettivi ed eventi speciali. A parte questi dettagli, però, Ubisoft Reflections si mantiene sul vago senza scendere in dettagli maggiori, pertanto prima di scoprire cosa effettivamente bolle in pentola e cosa tratterà questa nuova IP sarà necessario aspettare ancora un po'. Entrati a far parte della scuderia Ubisoft nel 2006, da allora Reflections ha contribuito a dare vita a diverse produzioni di punta del colosso francese: hanno avuto un ruolo nello sviluppo di opere quali Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands, la serie di Watch Dogs, Assassin's Creed Syndicate e i due The Division. La loro produzione più importante resta comunque Driver, il cui primo capitolo uscì su PlayStation nel 1999: la serie principale si è fermata nel 2011 con Driver San Francisco e, salvo un paio di titoli minori, non è più andata avanti da allora.

In attesi di informazioni aggiuntive sul loro prossimo gioco, ricordiamo che di recente Ubisoft ha segnato nuovi record di incassi e giocatori. La software house ha inoltre dichiarato che adesso tutti i prossimi giochi verranno definiti Ubisoft Originals.