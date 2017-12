Ubisoft regala Assassin's Creed 4 Black Flag e World in Conflict per PC

Si avvicina il Natale e per l'occasioneha deciso di regalare due classici del suo catalogo per PC:

Nello specifico, World in Conflict Complete Edition è disponibile da ora e fino al prossimo 11 dicembre mentre Assassin's Creed IV Black Flag sarà scaricabile dal 12 al 18 dicembre.

Per scaricare i due giochi sarà necessario utilizzare il client Uplay, assicuratevi quindi di avere un account valido e attivo. Una volta aggiunti alla libreria, i giochi resteranno vostri per sempre, come se fossero stati effettivamente acquistati, e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

World in Conflict viene proposto in edizione completa con tutti i DLC e le espansioni mentre Assassin's Creed 4 Black Flag può essere scaricato gratis in versione standard, priva dunque di contenuti aggiuntivi. In ogni caso, due bei regali da parte di Ubisoft, non trovate?