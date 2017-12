Ubisoft e Renault insieme per sviluppare un'esperienza VR a bordo di un veicolo autonomo

All’inizio di dicembre,ha svelato un'esperienza di realtà virtuale sviluppata appositamente per un veicolo autonomo del celebre produttore automobilistico. Quest'esperienza fa parte di una collaborazione con il progettodi, annunciato lo scorso settembre.

Ubisoft ha mostrato la sua esperienza in una sezione di autostrada a nord di Parigi, dove Renault ha testato il suo veicolo dimostrativo SYMBIOZ in condizioni reali. L’auto è il primo prototipo funzionante connesso ed elettrico, costruito per essere autonomo fin da subito, che incorpora la visione del produttore automobilistico, fornendo al tempo stesso un primo sguardo sulla tecnologia che Renault potrebbe integrare nella sua intera gamma in un prossimo futuro.

Per accompagnare il test su strada, Ubisoft ha sviluppato un’esperienza di realtà virtuale in grado di offrire al guidatore una distrazione da ciò che lo circonda e un’opportunità per rilassarsi, basata sul concetto di “staccare la mente”, quando l’auto è in modalità autonoma. Il guidatore può immergersi in un universo molto coinvolgente che cambia progressivamente da una semplice rappresentazione del veicolo e del suo ambiente circostante, a un panorama futuristico e surrealista. L’esperienza di Ubisoft è legata alla riproduzione dei dati di navigazione dell’auto in tempo reale, tra cui le variazioni di velocità, i cambi di corsia e i veicoli circostanti, rendendo così ogni viaggio unico, migliorandone l’immersione e la sensazione di evasione. Il guidatore può lasciarsi andare e allentare la tipica pressione derivante dalla guida in strada, arrivando potenzialmente a dimenticarsi che l’auto stia guidando da sola sull’autostrada.

"Questo progetto è un’opportunità unica per affrontare una sfida tecnica e creativa. Ubisoft è sempre lieta di collaborare con importanti leader di mercato internazionali per esplorare nuovi settori innovativi e arricchire il proprio know-how. La nostra collaborazione con il Gruppo Renault illustra chiaramente che il contributo dell’industria videoludica va ben oltre l’intrattenimento", ha dichiarato Deborah Papiernik, Vicepresidente senior New Business di Ubisoft.