Ubisoft, nuovo report finanziario: Yves Guillemot rinuncia al 30% del suo stipendio

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, rinuncia al 30% del suo stipendio per l'anno fiscale 2022. La conferma arriva da un documento finanziario incentrato sugli ultimi risultati finanziari della compagnia, dove si sottolinea che la decisione è stata presa dallo stesso dirigente in persona.

Guillemot riceverà dunque un compenso pari a 624.824 euro, una cifra sempre considerevole ma ben inferiore rispetto all'1.03 milioni di euro guadagnati un anno prima. Parlando ai microfoni di Axios, un rappresentate di Ubisoft ha dato maggiori dettagli su questa decisione del CEO, spiegando che "si tratta di una scelta personale di Yves Guillemot, presa considerando che la compagnia non ha raggiunto gli obiettivi finanziari che erano stati precedentemente comunicati agli investitori".

In seguito alle indagini sulle accuse di molestie e abusi interni ad Ubisoft, che ha portato alle dimissioni di diverse figure chiave, l'azienda temeva anche un danno d'immagine tale che avrebbe reso molto difficile non solo trovare nuovo personale, ma anche mantenere molti degli attuali dipendenti. Questo rischio, tuttavia, pare sia stato scongiurato, almeno stando alle parole di Guillemot nelle prime pagine del documento finanziario dove rivela che "più di 600 persone che hanno in precedenza lavorato con Ubisoft sono ritornate, ed abbiamo inoltre fatto aggiunte significative nei nostri team, tra produttori e creatori illustri dell'industria ed esperti altamente qualificati in programmazione ed intelligenze artificiali".

In aggiunta, prosegue il CEO, "le donne ora rappresentano il 25% della nostra forza lavoro totale, e rappresentano un terzo delle nostre assunzioni negli ultimi 12 mesi. Inoltre, abbiamo una grande presenza femminile all'interno della nostra leadership esecutiva". L'obiettivo di Ubisoft è di divenire un'azienda sempre più ampia ed inclusiva, dando spazio a chiunque ed in ogni settore della compagnia.

In ogni caso si continua a discutere del futuro del colosso videoludico: infatti, anche gli azionisti stanno valutando un'acquisizione di Ubisoft dopo che lo stesso Guillemot non ha escluso a priori questa possibilità.