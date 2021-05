Ubisoft da record: incassi e giocatori in crescita, Assassin's Creed a gonfie vele

Ubisoft ha appena divulgato il report finanziario relativo all'anno fiscale 2021, che mostra risultati eccellenti con incassi e videogiocatori in netta crescita rispetto al periodo di riferimento precedente.

Il numero dei videogiocatori unici legati ai titoli della casa ha raggiunto quota 141 milioni, in crescita del 20% rispetto all'anno fiscale precedente. The Division ha raggiunto quota 40 milioni di giocatori, mentre Rainbow Six Siege è nella Top 10 dei titoli più giocati dell'intera industria videoludica. Just Dance è andato incontro ad una "crescita spettacolare", mentre il franchise di Assassin's Creed ha visto una crescita degli introiti del 50% su base annuale, facendo registrare la miglior performance della sua storia. La casa francese segnala "vendite solide" per Immortals Fenyx Rising e un "crescita robusta" per Brawlhalla, Far Cry, For Honor, Rabbids, The Crew e Watch Dogs.

Ubisoft dichiara incassi netti per 473 milioni di euro, in crescita rispetto ai "soli" 34,2 milioni registrati nell'anno fiscale 2020. Il 33% dei guadagni sono arrivati da PS4 e PS5, il 23% dal PC, il 21% dalle piattaforme Xbox, l'11% da Nintendo Switch e l'8% dal segmento mobile. Nel futuro della compagnia, oltre a Far Cry 6, ci sono giochi come Avatar, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, Skull & Bones e il nuovo gioco di Star Wars dei creatori di The Division, tutti attualmente nel vivo dello sviluppo. Ubisoft si aspetta un ulteriore aumento degli incassi del digitale, mentre per gli altri segmenti sono attesi numeri simili. Grande attesa inoltre per l'E3 2021, durante il quale si svolgerà l'evento Ubisoft Forward: l'appuntamento è alle 21:00 del 12 giugno.