Ubisoft riattiva a sorpresa i server online di alcuni giochi Xbox 360

Ormai da diverso tempo Ubisoft sta chiudendo i server dei suoi giochi più vecchi un poco alla volta, concentrandosi sui titoli dell'epoca PS3, Xbox 360 e Wii U in particolare. A sorpresa, però, le funzionalità online di alcune produzioni Xbox 360 sono tornati attivi.

Nello specifico la compagnia francese ha riattivato i server di Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed III, Rayman Legends e Driver San Francisco, permettendo così a tutti di poter nuovamente accedere ai contenuti, le sfide e gli obiettivi pensati esclusivamente per l'online e andati persi definitivamente con lo stop alle funzioni di rete. Non è chiaro il motivo per cui Ubisoft abbia deciso di riaprire i server e, a quanto pare, non è neanche la prima volta che avviene: anche in precedenza la compagnia avrebbe riaperto e poi richiuso velocemente i servizi online di alcuni suoi giochi, senza mai fare annunci o dare spiegazioni in merito.

E' dunque altamente probabile che la riattivazione dell'online nei titoli citati sia solo momentanea, ma in ogni caso per adesso chi possiede ancora le versioni Xbox 360 di tali prodotti può intrattenersi con le funzionalità di rete dei suddetti prodotti in attesa che vengano nuovamente disattivati.

Nel frattempo Ubisoft ha iniziato la ristrutturazione dei suoi studi di Montreal, portando così al licenziamento di alcuni dipendenti.