Ubisoft: ricavi in calo, Skull & Bones è un AAAA, bene Assassin's Creed Mirage

Nei primi nove mesi dell'anno fiscale in corso (dal primo aprile al 31 dicembre 2023) Ubisoft vede i suoi ricavi ridursi del 4.1% su base annua, toccando quota 1.443 miliardi di euro, tuttavia le previsioni per il trimestre attuale sono positive grazie al lancio di due titoli come Prince of Persia The Lost Crown e Skull and Bones.

Prince of Persia The Lost Crown è uscito a gennaio ed è stato acclamato da pubblico e critica, Ubisoft non ha rivelato le vendite del gioco ma il publisher è fiducioso del fatto che il titolo contribuirà a far crescere i ricavi dell'azienda nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale.

Buoni risultati sono stati portati a casa da Assassin's Creed Mirage che ha venduto leggermente sopra le aspettative, e da The Crew Motorfest, inoltre continua a riscuotere un buon successo l'immortale Rainbow Six Siege, uscito nel lontano 2015 e ancora oggi continuamente aggiornato.

Il 16 febbraio esce poi Skull and Bones, il publisher specifica che nonostante il gioco sia un live service si è scelto di non lanciarlo come free to play poiché i valori produttivi sono decisamente alti, tanto è vero che Ubisoft definisce Skull and Bones un quadrupla A (AAAA) ricco di contenuti e che "riuscirà a raggiungere e superare gli obiettivi a lungo termine."

Questo è il primo titolo Ubisoft venduto a 69.99 dollari (79.99 euro in Europa), con l'azienda che segue dunque publisher come Sony, Capcom e Take-Two, aumentando il prezzo dei singoli titoli di 10 dollari rispetto alla precedente generazione.