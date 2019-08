Ubisoft rimanda nuovamente The Settlers: uscirà nel 2020

Ubisoft e gli sviluppatori di Blue Byte hanno diffuso un nuovo trailer per The Settlers in occasione della Gamescom 2019. Si tratta del reboot del primo capitolo della serie, organizzato in onore dei 25 anni del franchise, che però è stato nuovamente rimandato.

La finestra di lancio del gioco, che era prevista per l'autunno del 2019, è ora stata spostata ad un generico 2020. Ubisoft ha intanto diffuso, oltre al trailer, anche una descrizione del titolo:

"25 anni dopo il debutto di The Settlers, la leggendaria serie strategica torna su PC, sotto la leadership del suo creatore, Volker Wertich. The Settlers vi farà esplorare, conquistare e stabilirvi su nuove isole in un mondo fantasy medievale".

The Settlers riprenderà le meccaniche del gameplay della storica serie, combinandole con nuovi elementi, come un nuovo sistema riguardante il cubo, e un meta-game motivazionale. La campagna e le missioni opzionali possono essere giocate sia da sole che in co-op.

Tra le altre caratteristiche del gioco, il supporto al multiplayer online, e una grafica ricca di dettagli e totalmente rimodernata, grazie al motore Snowdrop di Ubisoft. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer che trovate in cima alla news. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal reboot di una serie storica come quella di The Settlers?