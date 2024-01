Ubisoft+ si rinnova con gli abbonamenti Premium e Classics: prezzi e giochi inclusi

Nel corso della serata, Ubisoft ha annunciato un'importante novità per il suo servizio ad abbonamento nella sua versione PC, Xbox, e Amazon Luna che cambia nome ed accoglie una seconda offerta.

Innanzitutto, Ubisoft+ si è trasformato in Ubisoft+ Premium, che è l'equivalente del vecchio abbonamento che permette anche di accedere alla versione digitale più costosa dei nuovi giochi come Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora e Prince of Persia The Lost Crown. In questo caso, il costo mensile del servizio è di 17,99 dollari al mese su tutte le piattaforme (PC, Xbox, e Amazon Luna).

Ubisoft+ Classics è invece un secondo abbonamento che è incluso in PlayStation Plus Extra/Premium e che i giocatori PC possono acquistare a 7,99 dollari al mese: questa versione del servizio include produzioni dell'azienda francese meno recenti come Far Cry 6, Rainbow Six Siege e Watch Dogs: Legion.

Sul sito ufficiale di Ubisoft si parla anche dell'arrivo del catalogo Activision Blizzard nel servizio, che sembrerebbe essere non particolarmente lontano. Tra i piani dell'azienda troviamo anche la volontà di aumentare il quantitativo di produzioni che si potranno giocare in anticipo grazie all'abbonamento in maniera simile a quanto visto in questi giorni con Prince of Persia The Lost Crown.

In attesa di poterne sapere di più sulle prossime evoluzioni del servizio, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida di Prince of Persia The Lost Crown.