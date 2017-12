Ubisoft rinvia le date di lancio di Far Cry 5 e The Crew 2

Oggi,ha annunciato di aver deciso di rimandare le data di lancio di due dei suoi titoli più attesi in arrivo il prossimo anno. Parliamo di, che vedrà la luce non prima del 27 marzo (anziché il 27 febbraio) e, il cui debutto slitta entro la prima metà del prossimo anno fiscale (prima del 30 settembre 2018).

Di seguito, i due brevi messaggi pubblicati da Ubisoft per giustificare la decisione di rimandare i due titoli.

"Per quanto riguarda Far Cry 5, il tempo extra servirà al team di Ubisoft Montreal per introdurre un'ultima serie di migliorie che renderanno possibile realizzare la miglior esperienza mai offerta da Far Cry, in linea con la visione originale del team. Collegatevi domani su Ubiblog per dare un nuovissimo sguardo a Far Cry 5.

Nel frattempo, il team di sviluppo di The Crew 2 di Ivory Tower spenderà i prossimi mesi per effettuare playtest addizionali, raccogliere feedback dei giocatori, e continuare a lavorare ad un ambizioso racing open-world che possa rispettare la visione nostra e del team".

Far Cry 5 è quindi ora atteso per 27 marzo 2018, mentre The Crew 2 arriverà entro la prima metà dell'anno fiscale 2018. Entrambi i titoli sono attesi su PC, PS4 e Xbox One.