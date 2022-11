Ubisoft e Riot insieme contro la tossicità nei videogiochi: nasce Zero Harm in Comms

Nel tentativo di contrastare in modo sempre più efficace i comportamenti tossici nel mondo videoludico, Ubisoft e Riot Games uniscono le forze nel progetto "Zero Harm in Comms".

Le due aziende - la prima impegnata trasversalmente in diversi generi videoludici e l'altra principalmente focalizzata sulle esperienze competitive - intendono accrescere e condividere le proprie conoscenze, al fine di rafforzare ulteriormente gli strumenti tecnologici basati su intelligenza artificiale che possano mettere un freno alla tossicità videoludica.

Questa iniziativa di ricerca mira a creare un database e un ecosistema di identificazione condivisi e trasversali al settore per raccogliere dati di gioco attraverso cui addestrare gli strumenti preventivi di moderazione basati sull'IA al fine di rilevare e ridurre i comportamenti negativi. Entrambi membri attivi della Fair Play Alliance, Ubisoft e Riot Games sono convinti che la creazione di esperienze online sicure e profonde nei videogiochi sarà realizzabile solo attraverso un'azione collettiva e condividendo conoscenze.

Attraverso il progetto di ricerca "Zero Harm in Comms", Ubisoft e Riot Games valuteranno come gettare le fondamenta tecnologiche per future collaborazioni nel settore e creeranno la struttura che garantirà gli aspetti di etica e di riservatezza di questa iniziativa. Grazie ai giochi molto competitivi di Riot Games e all'offerta particolarmente diversificata di Ubisoft, il database che verrà creato dovrebbe coprire ogni tipo di giocatore e di comportamento di gioco, al fine di addestrare meglio i sistemi di IA di entrambe le aziende Benché sia ancora nelle sue fasi iniziali, il progetto di ricerca "Zero Harm in Comms" è il primo passo di un ambizioso programma che interessa l'intero settore videoludico e che mira a migliorare l'esperienza di tutta la community dei giocatori in futuro.

Recentemente, Ubisoft ha anche preso parte all'iniziativa Green Game Jam a favore della salvaguardia dell'ambiente.