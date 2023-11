Ubisoft ci riprova con gli NFT: stretto accordo con Immutable per un 'gioco completo'

Ubisoft torna a puntare sugli NFT, nonostante la compagnia abbia fallito con il suo progetto di Ubisoft Quartz. Stando alle dichiarazioni passate dei vertici dell'azienda, i giocatori non hanno ancora compreso gli NFT, ed è per questo motivo che gran parte di loro li rifiutano categoricamente.

Quale che sia la verità, Ubisoft ha dichiarato a settembre 2022 di voler cambiare rotta e di essere in attesa di un'idea che avrebbe dato "un vero vantaggio" agli utenti prima di tornare a puntare sugli NFT. Un nuovo tentativo c'è già stato a maggio di quest'anno, quando sono stati annunciati gli NFT di Assassin's Creed, ma la compagnia d'Oltralpe ci riprova ancor più convintamente con il nuovo accordo stretto con la piattaforma Immutable.

"In qualità di piattaforma scelta da molti leader all'interno della comunità Web3, Immutable offre sia tecnologia all'avanguardia che una competenza unica nell'integrazione delle tecnologie decentralizzate nei giochi", ha affermato Nicolas Pouard, vicepresidente dello Strategic Innovation Lab di Ubisoft e capo della Blockchain Initiative. "Siamo entusiasti di collaborare con loro e non vediamo l'ora di portare questo all'interno di un gioco completo, così gli utenti dovranno concentrarsi solo sul divertimento dell'esperienza". L'attuale parco titoli di Immutable include Metalcore, uno sparatutto mech open-world; Shardbound, un gioco straegico multiplayer; Infinite Victory, un gioco di basket in stile arcade; e il gioco di ruolo Guild of Guardians. Tutti questi giochi sono focalizzati sulla possessione e gestione degli NFT.

Non ci sono indicazioni su che tipo di gioco Ubisoft abbia in mente per la partnership con Immutable, ma l'idea di "possedere" elementi in-game dovrebbe costituire il fulcro dell'esperienza. "Non potremmo essere più entusiasti di esplorare con Ubisoft i vantaggi del Web3 e della proprietà digitale per i giocatori", ha affermato James Ferguson, co-fondatore e CEO di Immutable. "Abbiamo intenzione di sfruttare tutto il peso del nostro ecosistema per garantire il successo della partnership. Siamo fiduciosi che daremo vita a una nuova esperienza che i giocatori adoreranno".