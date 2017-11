Ubisoft: risultati finanziari positivi, grande fiducia in Nintendo Switch

ha rivelato i risultati finanziari del primo semestre dell'anno fiscale in corso, periodo che va dal primo aprile al 30 settembre. In questo lasso di tempo, le vendite hanno generato 466.2 milioni di euro, dato in crescita del 65.7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Una cifra ben superiore rispetto agli obiettivi prefissati, pari a 190 milioni di euro. Una crescita guidata in particolar modo dal successo di titoli come Rainbow Six Siege, For Honor e Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, nonchè di Mario + Rabbids Kingdom Battle, uno dei maggiori successi dell'estate.

In crescita anche i ricavi del mercato digitale, che toccano quota 342.6 milioni di euro. Durante la riunione con gli azionisti, Yves Guillemot ha dichiarato che ad oggi PlayStation 4 resta la console maggiormente redditizia per il publisher, tuttavia il gruppo ha ottenuto buoni risultati anche dai titoli per Switch come Mario+Rabbids Kingdom Battle, Rayman Legends e Just Dance 2017.