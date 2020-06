Ubisoft, rumor: in arrivo l'annuncio di Hyper Scape, nuovo FPS battle royale

Sebbene manchi ancora qualche giorno all'evento digitale dedicato ai giochi Ubisoft, nuove voci di corridoio sostengono che nel corso della giornata odierna la software house francese svelerà al pubblico un nuovo titolo. Stando al rumor, spuntato su Twitter, si tratta di un battle royale con telecamera in prima persona chiamato Hyper Scape.

Il gioco, il cui nome in codice dovrebbe essere Prisma Dimensions, è un progetto tripla A in sviluppo presso Ubisoft Montreal, team che si è occupato in passato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e di svariati episodi della serie Assassin's Creed. Il tweet dell'insider che ha svelato l'imminente annuncio del gioco parla di un teaser in arrivo, è quindi probabile che Ubisoft voglia limitarsi a svelare la sola esistenza del gioco per poi mostrarne un filmato di gameplay in occasione dell'Ubisoft Forward. Purtroppo non sono presenti nel tweet nemmeno i dettagli riguardanti lo stile e l'ambientazione del gioco, il cui nome lascia intendere che possa essere ambientato nello spazio.

A proposito di Ubisoft Forward, sapevate che secondo alcuni rumor all'evento verrà annunciato anche Far Cry 6? Vi ricordiamo inoltre che, stando ad alcuni domini web e account Twitter, Prince of Persia potrebbe tornare a breve.