Ubisoft, i salari sarebbero troppo bassi: tre team francesi in sciopero

Nuovi problemi per la casa di Assassin's Creed. Dopo il grosso attacco hacker ai danni di Ubisoft avvenuto a fine 2023, adesso la compagnia si ritrova a dover gestire lo sciopero di tre suoi team francesi, in protesta contro i salari ritenuti "troppo bassi" dai dipendenti.

Organizzato attraverso il Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Video (STJV), i tre studi hanno iniziato lo sciopero all'inizio di febbraio in seguito al mancato raggiungimento di un accordo volto a migliorare le condizioni retributive dei lavoratori in forza ad Ubisoft. "Nonostante gli sforzi del sindacato volti a trovare un giusto compromesso, le trattative si sono bloccate. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi, la dirigenza ha offerto ai dipendenti un budget per gli aumenti inferiore per il secondo anno consecutivo all'inflazione", queste le ragioni dietro la protesta dei tre team.

Parlando ai microfoni della testata Gamekult, i rappresentanti dei sindacati interni a Ubisoft hanno approfondito le questioni dietro lo sciopero: "La strategia dei dirigenti punta a risparmiare 200 milioni di euro nei prossimi due anni riducendo i costi di produzione, una soluzione che noi contestiamo", ha detto un dipendente di Ubisoft Paris, che aggiunge: "Quando sei uno studio di sviluppo di videogiochi, il modo migliore per fare soldi è produrre giochi nelle migliori condizioni possibili in modo che raggiungano una qualità consona. Non è risparmiando sui dipendenti che li creano e sugli strumenti a loro disposizione che si fanno soldi in un contesto capitalistico. I lavoratori vogliono essere orgogliosi di ciò che pubblicano, ma di certo non si può lavorare bene lottando per pagare l'affitto o lavorando in condizioni precarie".

La protesta è entrata nel vivo nel momento in cui Ubisoft ha comunicato ricavi in calo nel corso del suo ultimo resoconto finanziario relativo ai primi nove mesi dell'attuale anno fiscale. Resta ora da capire come la compagnia intenderà gestire la delicata situazione che coinvolge i suoi tre team francesi.