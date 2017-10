Ubisoft San Francisco cerca nuovo personale per il comparto multiplayer

, lo studio dietro la realizzazione di, è alla ricerca di nuovo personale per lo sviluppo di un nuovo gioco. La figura richiesta, in particolare, dovrebbe occuparsi dello sviluppo del comparto multiplayer.

Dal momento che non è stato fornito nessun dettaglio in particolare sul progetto in questione, non sappiamo ancora se si tratterà di un nuovo gioco della serie South Park oppure di una nuova Ip. Tuttavia, il contenuto dell'annuncio di lavoro non può che confermare la presenza del comparto multiplayer nel prossimo progetto di Ubisoft San Francisco.

A questo punto non rimane che attendere nuovi dettagli sul progetto. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi?