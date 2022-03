Ubisoft Scalar e la rivoluzione Cloud: arriva una nuova IP su 'scala mai vista prima'

In occasione della Game Developers Conference 2022, il team di Ubisoft ha annunciato Ubisoft Scalar, nuova tecnologia Cloud descritta come "rivoluzionaria" e destinata a plasmare i futuri titoli della compagnia francese.

La tecnologia cloud-native, promette il colosso autore di Assassin's Creed, "sblocca la potenza e la flessibilità del cloud computing per i motori di gioco di Ubisoft, riducendo la dipendenza dall'hardware dei giocatori e fornendo nuove possibilità per lo sviluppo". Con l'obiettivo di superare i vincoli imposti dai tradizionali strumenti di sviluppo videoludico, Ubisoft Scalar è costruito su un'architettura a microservizi e colloca ogni componente e sistema dei motori di gioco tradizionali - quali AI, audio o fisica - in modo indipendente nel cloud.



"I giochi che utilizzano questa tecnologia - prosegue il colosso francese - possono quindi sfruttare una quantità virtualmente infinita di potenza di calcolo riuscendo ad eseguire qualsiasi cosa, da vasti mondi virtuali a simulazioni e ambienti estremamente profondi che prima erano irraggiungibili". Un approccio che Ubisoft mira a tradurre anche in un'esperienza videoludica maggiormente "on-demand", che si concretizzi nell'assenza di patch e nell'eliminazione di tempi morti per i giocatori. Il tutto dovrebbe tradursi, secondo i professionisti di Ubisoft, in "esperienze di gioco radicalmente nuove", nel quali le azioni degli utenti possano avere "un impatto immediato e duraturo sul loro ambiente, aprendo le porte a nuove forme di gameplay emergenti".



Ubisoft Scalar sarà progressivamente reso disponibile a tutti gli studi Ubisoft i cui progetti futuri richiederanno capacità cloud, a cominciare da Ubisoft Stoccolma. Il team svedese sta infatti lavorando ad una nuova IP, sfruttando proprio la tecnologia Cloud per offrire "un'esperienza su scala mai vista prima". I lavori di ricerca e sviluppo legati a questa nuova tecnologia sono stati in effetti diretti proprio dal team di Ubisoft Stoccolma. A supporto di quest'ultimo sono inoltre intervenuti gli sviluppatori del colosso francese attivi nelle sedi di Malmo (Ubisoft Massive), Helsinki (Ubisoft Redlynx), Bucarest e Kiev. Questi ultimi, lo ricordiamo, sono attualmente supportati da Ubisoft in seguito alla tragica guerra in corso in Ucraina.

Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato a Ubisoft Scalar, firmato dal nostro Alessandro Bruni.