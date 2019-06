Ubisoft ha scelto Londra per Watch Dogs Legion prima del voto sulla Brexit

Londra si trova in un periodo storico piuttosto particolare, ora che si trova divisa tra le due fazioni pro e contro la Brexit, che tuttora infiammano i dibattiti nella capitale del Regno Unito e non solo. Sembra dunque il palcoscenico perfetto per Watch Dogs Legion, la distopia di Ubisoft, che però svela un dettaglio importante.

La scelta della location è infatti stata fatta prima ancora che si cominciasse a parlare dell'ipotesi Brexit, come spiegato dal creative director Clint Hocking: "Abbiamo scelto Londra come ambientazione prima ancora che cominciasse il dibattito sulla Brexit, e di sicuro prima del voto".

Come saprete infatti, Watch Dogs Legion è ambientato in una Londra post-Brexit, che è governata da una compagnia di sicurezza privata, dopo che si sono scatenate alcune rivolte e bombardamenti. Non è chiaro se tali rivolte sono dovute al risultato del voto, ma il tema della divisione c'entra di sicuro.

Londra inoltre è una delle città con il più alto tasso di sicurezza e di sorveglianza al mondo, per cui sembra una scelta piuttosto naturale, data la possibilità offerta da sempre dal gioco di hackerare praticamente qualunque sistema elettronico.

Voi che ne pensate della situazione? Approvate la scelta di Londra come ambientazione principale del gioco, a prescindere dal tema trattato? Vi è piaciuto il gameplay di Watch Dogs Legion mostrato all'E3?