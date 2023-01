Ubisoft scommette su Brawlhalla: 1 milione di dollari in palio per tornei esport

L’anno non è iniziato affatto bene per Ubisoft dopo il crollo del 20% in borsa. Ciononostante, l’editore francese sembra intenzionato a scommettere molto sull’ecosistema esport di Brawlhalla, tanto che quest’anno ci saranno ben quattro campionati online, tre eventi LAN e un montepremi totale di 1 milione di dollari.

Questi dati per il picchiaduro platform 2D free-to-play di Blue Mammoth Games sono stati confermati nelle ultime ore dalla stessa società sul sito ufficiale al fine di illustrare le novità del Brawlhalla Esports Year Eight, a partire dal primo campionato, il Winter Championship. Questo si terrà il 3 febbraio 2023, sia per singoli che per team duo, e avrà un montepremi di 100.000 dollari.

Non mancheranno poi Spring Championship, Summer Championship e Autumn Championship, rispettivamente a marzo, luglio/agosto e settembre. Dopo ogni campionato stagionale, i migliori giocatori del Nord America, del Sud America e dell'Europa si sfideranno in "Seasonal Royales" offline ad Atlanta, in Georgia.

Ubisoft ha anche annunciato che il Brawlhalla World Championship (BCX) si svolgerà nel novembre 2023. L'anno scorso, l'evento si è svolto dal 4 al 6 del mese. BCX 2023 rimarrà un torneo con iscrizione aperta, il che significa che chiunque potrà iscriversi per competere nei suoi tornei singoli e doppi. Il montepremi complessivo di Brawlhalla è in realtà inferiore a quello del 2022, con Ubisoft che ha annunciato che per il settimo anno sarebbero stati assegnati 1,32 milioni di dollari. Il calo si fa sentire, dunque, ma la cifra resta comunque piuttosto elevata date le circostanze attuali.

