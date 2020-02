Ubisoft sconta tantissimi giochi sul Nintendo eShop

Non tutti i lunedì vengono per nuocere si potrebbe dire, parafrasando il proverbio. Ed infatti per una volta la settimana inizia con una gran bella notizia: se stavate aspettando qualche offerta speciale per recuperare videogiochi sulla vostra Nintendo Switch, potrebbe essere arrivato il vostro momento.

Mentre scriviamo infatti sono ancora attivi gli sconti blockbuster sul Nintendo eShop, una lunga serie di offerte grazie alle quali potrete reperire a prezzo scontato diversi giochi interessanti. Si parla infatti di Super Mario Odyssey (a proposito, sapevate che per OpenCritic Super Mario Odyssey è il gioco migliore di questa generazione?), Fire Emblem Three Houses, le trilogie di Spyro e Crash Bandicoot e tanto altro.

Alla lista di giochi scontati si sono aggiunti adesso diversi titoli del catalogo Ubisoft: sono in vendita Mario + Rabbids Kingdom Battle scontato del 63% ad esempio, e se non l'avete mai provato è davvero l'occasione giusta per dare una chance al bello strategico di Ubisoft Milan.

Da segnalare anche Assassin's Creed 3 Remastered, sempre al 63% di sconto, e Assassin's Creed: The Rebel Collection, che costa il 20% in meno del prezzo di listino, la Ultimate Edition di Child of Light in offerta al 70% di sconto, così come i due videogiochi di South Park, che pure potrete prendere a prezzo davvero irrisorio.

Ecco la lista completa dei giochi:

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Just Dance 2019

Starlink: Battle for Atlas - Standard Edition

Monopoly for Nintendo Switch

UNO

Assassin's Creed III Remastered

Rayman Legends: Definitive Edition

South Park: The Stick of Truth

Hungry Shark World

Trivial Pursuit Live!

South Park: The Fractured But Whole

RISK: The Game of Global Domination

Child of Light: Ultimate Edition

Sports Party

Valiant Hearts: The Great War

Legendary Fishing

Assassin's Creed: The Rebel Collection

Just Dance 2020

Trials Rising

Per conoscere più nel dettaglio sconti e prezzi in euro, vi rimandiamo al Nintendo eShop o al link alla fonte. C'è qualcosa che vi interessa tra questi titoli?