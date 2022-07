Ubisoft+: scopri come ottenere una settimana gratuita del servizio

Ubisoft+ è il servizio che ci permette di giocare da PC con oltre 100 titoli del ricco catalogo, come per esempio Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Watch Dogs Legion e tantissimi altri.

Tutti i giochi del servizio verranno scaricati e riprodotti dal proprio PC, è inoltre possibile attivare ad un costo superiore il supporto per Stadia, consentendoci di giocare in cloud a tantissimi giochi su tutti i dispositivi in grado di accedere al servizio di Google.

Il servizio è completamente gratuito per una settimana per gli abbonati ad Amazon Prime, successivamente si rinnoverà al prezzo di 14,99 euro al mese (servizio standard con download dei giochi nel PC) o 17,99 euro (servizio premium con gioco in cloud) ma può benissimo essere disattivato entro i 7 giorni gratuiti offerti da Amazon.

Clicca qui per attivare la prova gratuita di Ubisoft+

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, vi ricordiamo che è possibile attivare una prova gratuita per 30 giorni a questo link, senza obbligo di rinnovo.