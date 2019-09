Ubisoft: i server di Google Stadia 'daranno inizio a una nuova generazione di videogiochi'

Discutendo del futuro dei videogiochi e delle opportunità tecnologiche offerte dal game streaming, Alain Corre di Ubisoft ha offerto ai colleghi di MCV il suo punto di vista sull'argomento, ritenendo che i server di Google Stadia saranno il perfetto trampolino di lancio per una nuova generazione di giochi.

Ricollegandosi indirettamente alle parole pronunciate di recente dal boss di Take-Two su PS5 e Xbox Scarlett, il dirigente del colosso videoludico transalpino ha ritenuto opportuno dichiarare che "in passato abbiamo assistito alla nascita di molte tecnologie, come il Wii con il suo Wiimote o come Kinect di Microsoft. Riteniamo però che le tecnologie di streaming e di cloud gaming rappresentino un qualcosa di ancora più importante per il nostro settore. Ci piace l'idea che il consumatore abbia sempre più libertà di scelta tra l'acquisto del gioco fisico, il download in digitale o lo streaming. Grazie a questo, sapremo attirare nuove categorie di giocatori".

Entrando nello specifico dell'evoluzione dei videogiochi che dovrebbe essere garantita dallo streaming, Alain Corre spiega che "con le capacità dei server nel cloud, saremo in grado di creare una nuova generazione di giochi in pochi anni. I server aiuteranno i nostri creatori a migliorare l'intelligenza artificiale nei loro titoli, ad aggiungere più personaggi o NPC. Questo cambiamento avrà l'effetto di una tempesta. Per questo, vogliamo sostenere Google con il suo progetto di Stadia, il loro ingresso nel mercato videoludico contribuirà a far crescere la tecnologia di streaming e a dare inizio alla nuova generazione di videogiochi basati su cloud".

I server del nuovo servizio in game streaming di Big G apriranno ufficialmente i battenti nel corso del mese di novembre. Nell'attesa, potete sempre approfondire l'argomento leggendo i nostri speciali su luci e ombre del cloud gaming di Stadia e sullo scontro tra le nuvole di Stadia e XCloud.