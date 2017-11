Ubisoft si appresta a spegnere i server di numerosi titoli

è sempre stata una delle più grandi sostenitrici del gaming online. La maggior parte dei titoli dell'azienda francese presentano, in un modo o nell'altro, delle funzionalità multiplayer, ma come spesso accade dopo molto tempo si rende necessario lo spegnimento dei server.

È il caso dei titoli sotto riportati, le cui componenti online saranno disattivate a partire dalla giornata di oggi 11 novembre:

Smurfs 2 (PS3)

Splinter Cell Blacklist (Wii U)

Flashback Origins (PC)

Assassin’s Creed Recollections (Mac, iOS)

Just Dance 3 (Xbox 360)

Just Dance 3 Greatest Hits (Xbox 360)

Just Dance 4 (PS3, Xbox 360, Wii U)

Just Dance Disney Party (Xbox 360, Wii)

Marvel Avengers: Battle for Earth (Xbox 360, Wii U)

Rabbids Land (Wii U)

Your Shape Fitness Evolved 2013 (Wii U)

ESPN Sports Connection (Wii U)

Shaun White Skateboarding (PC, PS3, Xbox 360)

Shaun White Snowboarding (PC)

Call of Juarez: The Cartel (PC)

HAWX II (PC)

I Am Alive (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PS3, Xbox 360)

Rayman 3 HD (PS3, Xbox 360)

RUSE (PS3, Xbox 360)

Si tratta, perlopiù, di giochi con più di qualche annetto sulle spalle e probabilmente giocati da pochissimi utenti. D'ora in avanti non sarà più possibile sfidarsi online oppure consultare le classifiche ma, chiaramente, le funzionalità per giocatore singolo continueranno ad essere liberamente accessibili in tutti i titoli.

A proposito di giochi multiplayer, mentre vi scriviamo è attivo un weekend di gioco gratuito per For Honor su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete interessati al gioco di Ubisoft, potrete testarlo a fondo senza alcun costo aggiuntivo.