Ubisoft Singapore, terminano le indagini TAFEP sul caso molestie: ecco i risultati

In un momento storico piuttosto complesso per Ubisoft, arriva un primo esito per le indagini condotte da organi governativi in merito alle pratiche di gestione interna di Ubisoft Singapore.

Gli accertamenti condotti dalla TAFEP (Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices; Alleanza Tripartita per le Pratiche di Impiego Eque e Progressiste) a partire dalla scorsa estate hanno infatti portato alla condivisione di quanto riscontrato dall'ente pubblico. Quest'ultimo, in particolare, è arrivato alla conclusione che i casi relativi ad accuse di molestie emersi internamente ad Ubisoft Singapore sono stati gestiti dall'azienda in maniera corretta.

La divisione locale del colosso francese avrebbe infatti trattato le segnalazioni tramite gli opportuni canali riservati ai dipendenti, in applicazione del proprio Codice di Condotta aziendale e con il coinvolgimento di organi terzi. Anche le accuse di disparità razziale nel sistema di retribuzione di Ubisoft Singapore sono state smentite dal report TAFEP. Quest'ultimo ha infatti riferito che in ciascun caso analizzato, la compagnia è stata in grado di offrire motivazioni oggettive per gli squilibri salariali, legate soprattutto ad anzianità di servizio ed esperienza professionale dei dipendenti coinvolti.



Dovrebbe dunque risultare concluso l'intervento TAFEP nella valutazione della situazione interna ad Ubisoft Singapore, mentre aumenta nel frattempo la galassia di studi della compagnia francese.