Ubisoft: il sito teaser Skell anticipa l'annuncio di un nuovo videogioco?

Le alte sfere di Ubisoft solleticano il fine palato videoludico degli appassionati di giochi ambientati nell'universo esteso a tema thriller spionistico di Tom Clancy con l'apertura di un misterioso sito teaser dedicato alle Industrie Tecnologiche Skell.

La società fittizia illustrata nel nuovo sito teaser ricorre in molti giochi Ubisoft legati a Tom Clancy, come Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Future Soldier.

Gli utenti della community che hanno scoperto questo nuovo portale si sono cimentati in una veloce opera di datamining che ha permesso loro di accedere alla sezione interna del sito utilizzando "asantos" come nominativo e "10068" come password.

Una volta ottenuto l'accesso al portale, i dataminer hanno potuto recuperare un curioso filmato promozionale che descrive con dovizia di particolari le attività condotte dalle diverse branche aziendali della multinazionale Skell Technolgy.

Quest'ultima sarebbe infatti specializzata nell'automatizzazione avanzata, nella robotica applicata all'ingegneria civile e, soprattutto, nello sviluppo di intelligenze artificiali e sistemi integrati da impiegare nell'industria militare e nella difesa.

La vasta collezione di droni civili e militari delle Industrie Skell potrebbe suggerire lo sviluppo di un nuovo capitolo delle serie di Watch Dogs e Splinter Cell, o magari di una serie di espansioni e di contenuti aggiuntivi per il sempreverde Ghost Recon Wildlands e per il prossimo Tom Clancy's The Division 2 atteso in uscita per il 15 marzo del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.