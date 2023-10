Ubisoft sorride: ricavi in crescita del 14% grazie ad AC Mirage e The Crew Motorfest

Periodo positivo per Ubisoft: come segnalato dal report finanziario relativo al primo semestre dell'anno fiscale in corso, la compagnia francese vede una crescita dei ricavi grazie al successo dei suoi giochi di punta già disponibili o pubblicati negli ultimi mesi.

Nello specifico Ubisoft segnala una crescita dei ricavi del 14% rispetto all'anno precedente, pari a 836 milioni di euro. In aumento del 18% anche il fatturato netto, ora di 822 milioni, mentre l'ultime operativo è di 16 milioni, a fronte dei 215 milioni del primo semestre di un anno prima. Secondo l'azienda il merito di questi risultati va attribuito al successo di The Crew Motorfest, pubblicato lo scorso 14 settembre, ed alle prevenite di Assassin's Creed Mirage disponibile dal 5 ottobre, il cui lancio viene definito solido e con numeri d'utenti in linea con il debutto di Assassin's Creed Origins nel 2017 ed Assassin's Creed Odyssey nel 2018.

L'azienda segnala anche ottimi risultati dai giochi già pubblicati in precedenza, in particolare Rainbow Six Siege che ha visto crescere del 50% le sue prenotazioni nette nel corso degli ultimi 6 mesi. Per quanto riguarda infine il piano di riduzione dei costi, Ubisoft lo considera in linea con le previsioni, e ad oggi ha 19.410 dipendenti totali, contro i 20.729 registrati a settembre 2022. Licenziamenti a parte, la fidelizzazione del proprio personale è migliorata nel corso dell'ultimo anno e sono sempre meno le persone che decidono di lasciare spontaneamente la compagnia.

"Ubisoft ha realizzato un secondo trimestre eccellente e molto superiore alle aspettative. La nostra attività è stata trainata in particolare dai nostri prodotti già pubblicati in passato, in primis Rainbow Six Siege, che ha registrato una notevole crescita in un ambiente nel complesso fortemente competitivo per quanto riguarda gli FPS", questo il commento del CEO Yves Guillemot riguardo i dati della sua azienda.

Nel frattempo Ubisoft riflette sul possibile addio ai videogiochi in formato fisico, con il Senior vice president Chris Early convinto che questo specifico mercato continuerà comunque ad esistere in futuro.