Ubisoft Spagna pubblica un tweet su Splinter Cell: l'annuncio del nuovo gioco è imminente?

Ci risiamo: in rete tornano a circolare nuove indiscrezioni sul prossimo capitolo dell'epopea action stealth di Splinter Cell. Questa volta, però, ad alimentare i rumor non sono delle anonime "gole profonde" o i dipendenti di un negozio ma i gestori di uno dei profili Twitter ufficiali di Ubisoft!

Tra le pagine dei profili social di Ubisoft Spagna, infatti, è riapparso il volto di Sam Fisher con un messaggio che spiega come "hai bisogno di capire l'oscurità per poterla affrontare", con tre punti di sospensione finali e un hashtag che lasciano presagire l'imminente annuncio del prossimo capitolo della serie di Splinter Cell.

Le ultime indicazioni suggeriteci dai social del colosso videoludico transalpino non si limitano a riaccendere le luci del visore a infrarossi dell'eroe di Splinter Cell ma ci portano inevitabilmente a evidenziare due date sul calendario, ossia il 14 novembre e il 13 dicembre.

Nella sera di giovedì 14 novembre è prevista una puntata speciale di Inside Xbox che sarà trasmessa in streaming da Londra durante l'X019 Fan Fest. Nella data del 13 dicembre, invece, ci attende l'appuntamento mediatico di Los Angeles dei The Game Awards 2019, con una cerimonia che partirà alle ore 02:30 e che, come nel caso dell'X019 londinese, seguiremo in diretta per fornirvi tutti gli aggiornamenti e condividere insieme a noi le emozioni delle World Premiere con cui saranno annunciati i videogiochi in arrivo nei prossimi mesi. Alla luce di questo tweet, ritenete probabile che sia finalmente giunto il momento del ritorno di Sam Fisher e della presentazione del prossimo kolossal della saga Ubisoft di Splinter Cell?