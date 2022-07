Ubisoft spegne i server dei vecchi giochi, ma Anno 2070 potrebbe salvarsi

Come vi abbiamo già riportato, Ubisoft ha spento i server di numerosi giochi del suo catalogo, in quanto il publisher ha deciso di concentrare le sue risorse sui prodotti più recenti e popolari che vengono assiduamente frequentati dagli utenti.

La decisione non ha mancato di scatenare qualche malumore, soprattutto alla luce del fatto che diversi DLC, tra cui quelli di alcuni episodi di Assassin's Creed, Driver San Francisco, Far Cry 3 e Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate, diveteranno inaccessibili su PC a partire dal primo settembre.



Tra le fila della compagnia c'è, tuttavia, chi lavora per riuscire a preservare i propri giochi al netto della decisione dei vertici aziendali. È questo il caso di Ubisoft Mainz, che si è detta impegnata nel rinnovare i server di Anno 2070.

Ubisoft Mainz "dedica alcune delle sue risorse di sviluppo per lavorare sull'aggiornamento dell'infrastruttura dei servizi online obsoleti di Anno 2070 a un nuovo sistema", recita il comunicato ufficiale. Se il tentativo avrà successo, le funzionalità online di Anno 2070 potranno "continuare a essere utilizzate oltre la data menzionata [1 settembre]".

In ogni caso, il team ha chiarito che non sa ancora se sarà "in grado di aggiornare/sostituire con successo i vecchi servizi come [vorrebbe] fare".



Ubisoft ha precedentemente affermato che il motivo per cui ha deciso di chiudere questi servizi online era per consentirle di concentrare "risorse sulla fornitura di esperienze straordinarie per gli utenti che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari".