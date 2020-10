Ubisoft ha speso un milione di euro per un trailer misterioso: di cosa si tratta?

Con l'ormai imminente arrivo sul mercato delle console nextgen, Ubisoft pianifica la propria strategia promozionale e decide di investire un milione di euro nella realizzazione del trailer di un progetto non ben definito.

Questo ambizioso progetto, dal budget più elevato di molti videogiochi indipendenti, è stato commissionato a Goodbye Kansas, un'azienda svedese specializzatasi nella creazione di effetti speciali e trailer di stampo cinematografico per film, videogiochi e iniziative multimediali.

Gli 11 milioni di Corone Svedesi versati da Ubisoft nelle casse di Goodbye Kansas serviranno a finanziare la realizzazione di un trailer (o di più filmati della medesima serie) per garantire la più ampia visibilità a un videogioco attualmente in sviluppo presso una delle sussidiarie del colosso francese.

L'annuncio di questo accordo è avvenuto nei giorni scorsi, di conseguenza è improbabile che riguardi uno dei titoli tripla A che Ubisoft prevede di commercializzare a breve. A rigor di logica, si tratterebbe quindi di un trailer dedicato a un gioco diverso da Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising. Chissà, magari riguarderà Far Cry 6, il più volte rinviato Beyond Good & Evil 2 o un titolo che non è stato ancora annunciato.

L'unica certezza in tal senso è rappresentata dalla comprovata esperienza di Goodbye Kansas: i ragazzi dell'azienda svedese hanno già dato prova del loro talento con il reveal trailer di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 e con il filmato in cinematica di Overkill the Walking Dead con Grant. Sempre al team di Goodbye Kansas dobbiamo l'ultimo spot di Cyberpunk con Keanu Reeves.