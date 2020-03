Ubisoft Spring Sale: partono gli Sconti di Primavera con offerte su tanti giochi e DLC

I curatori dello Store Ubi danno ufficialmente inizio agli Spring Sale di Ubisoft, gli Sconti di Primavera che permettono di risparmiare fino al 75% sul prezzo d'acquisto di tanti giochi, DLC e pacchetti aggiuntivi del colosso videoludico francese.

La nuova iniziativa promozionale di Ubisoft è già attiva sul negozio digitale della compagnia transalpina e lo rimarrà fino alle ore 09:00 italiane della giornata di giovedì 26 marzo. L'offerta coinvolgerà quasi tutto il catalogo digitale dello Store Ubi, con più di 370 occasioni di risparmio per i giochi di Ubisoft e le relative espansioni.

Nel novero delle promozioni legate agli Spring Sale rientreranno anche i titoli e i DLC di recente pubblicazione, come nel caso di The Division 2 Warlords of New York (al prezzo di 39,99 euro invece che 59,99 euro). Di particolare interesse sono poi le offerte riguardanti la Deluxe Edition di Rainbow Six Siege (9,90 euro), la Standard Edition dello strategico Anno 1800 (29,99 euro), lo sparatutto a mondo aperto Far Cry 5 (15 euro), Assassin's Creed Origins (15 euro) e Ghost Recon Breakpoint (19,80 euro).

In calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale degli Spring Sale dello Store Ubisoft, con le sezioni dedicate alle promozioni per i giochi sotto i 10 euro e alle serie più iconiche come quella di Assassin's Creed.