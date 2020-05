Ubisoft: spunta un gioco tripla A segreto nella lista dei prossimi titoli in uscita

In sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari raggiunti da Ubisoft, i rappresentanti del colosso videoludico francese hanno stilato la lista dei videogiochi in arrivo su PC e console entro il mese di marzo del 2021: tra di essi, c'è anche un titolo tripla A non ancora annunciato.

Illustrando i risultati raggiunti dalla compagnia nel corso dell'ultimo anno fiscale, i dirigenti di Ubisoft hanno delineato la scaletta dei giochi che sono attualmente in sviluppo per poter essere lanciati entro i primi mesi del 2021.

La scheda pubblicata da Ubi si sofferma sui progetti maggiori per ricordare agli azionisti che da qui al 31 marzo 2021 assisteremo all'uscita di diversi titoli ad alto budget, come il GDR a mondo aperto Assassin's Creed Valhalla, l'action free roaming Watch Dogs Legion, il survival Rainbow Six Quarantine, l'open world in salsa fantasy Gods & Monsters e un "gioco tripla A non ancora annunciato". Nessun accenno, invece, per il vociferato nuovo capitolo della serie di Splinter Cell, ma soprattutto per Beyond Good and Evil 2, il cui arrivo su PC e console si farà attendere ancora per molti mesi.

Parallelamente alla pubblicazione di questi attesissimi videogiochi, Ubisoft si premurerà di lanciare sul mercato anche il multiplayer arcade Roller Champions, il picchiaduro brawler Brawlhalla, il titolo per sistemi iOS e Android Tom Clancy's Elite Squad e altri progetti che saranno presentati al pubblico da qui all'inizio del prossimo anno. Quanto al misterioso gioco tripla A citato nel report finanziario, probabilmente la sua identità sarà svelata ufficialmente il 12 luglio in occasione dello show virtuale Ubisoft Forward.