Ubisoft Stockholm al lavoro su una nuova IP: sarà un ambizioso Action narrativo

Ubisoft Stockholm è alla ricerca di nuovo personale per la creazione della sua nuova IP. Il titolo sarà realizzato attraverso lo Snowdrop Engine, motore grafico creato dalla compagnia francese ed implementato anche nell'atteso Avatar Frontiers of Pandora, che lo studio di Stoccolma sta sviluppando in sopporto a Ubisoft Massive.

Tra gli altri dettagli emersi dagli annunci di lavoro, il titolo viene descritto come un "ambizioso" gioco d'azione con una forte componente narrativa, e che dovrebbe implementare meccaniche procedurali ed elementi online. In particolare il team cerca un Design Director che abbia "significative esperienze come designer per meccaniche di giochi d'azione", in particolare per quanto riguarda la creazione di sistemi di combattimento, modalità di gioco ed encounter design.

La posizione di Gameplay Programmer conferma invece i dettagli relativi alla componente narrativa: Ubisoft Stockholm vuole infatti che il potenziale candidato sappia "implementare sistemi di gioco pesantemente procedurali in grado di offrire opportunità narrative ai giocatori, sviluppi della storia e momenti memorabili". E ancora, il nuovo assunto "lavorerà con il Narrative Director e il Technical Narrative Designer per testare e sviluppare le porzioni procedurali della componente narrativa del gioco".

Non ci sono ulteriori dettagli sul misterioso progetto che, a giudicare dalla descrizione delle offerte lavorative, potrebbe essere un ulteriore titolo di stampo open world. Del resto per Ubisoft i giochi longevi incentivano gli acquisti ingame, tuttavia fino a quando non avviene l'annuncio ufficiale si resta nel campo delle ipotesi. Nel frattempo un altro sviluppatore interno della compagnia perde i pezzi: si è dimesso il capo di Ubisoft Massive, il team al lavoro non solo sul nuovo gioco di Avatar, ma anche su un gioco di Star Wars ancora da annunciare.