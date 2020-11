Ubisoft Store: al via il Black Friday con sconti fino all'80% su tantissimi giochi

Puntuali e precisi come l'ascia di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, partono ufficialmente le Offerte del Black Friday su Ubisoft Store, con tantissimi videogiochi dell'azienda francese in sconto fino all'80%.

La nuova promozione di Ubisoft è già attiva e lo sarà fino alle ore 17:00 italiane di giovedì 3 dicembre. I videogiochi interessati da questa infornata di sconti sono davvero tanti e coinvolgono quasi tutto il catalogo di esperienze digitali del colosso videoludico transalpino.

Tra le iniziative promozionali più interessanti, è davvero impossibile non segnalare lo sconto del 25% applicato alle versioni PC Standard, Gold e Ultimate di Watch Dogs Legion. L'avventura a mondo aperto ambientata in una distopica Londra del futuro garantisce oltretutto uno sconto ulteriore del 20% sul carrello.

Sempre nel corso del Black Friday di Ubisoft Store è possibile risparmiare sul prezzo di listino abituale di titoli come Rainbow Six Siege Ultimate Edition (34 euro), Anno 1800 Complete Edition (49,99 euro), Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition (28,75 euro) o The Division Warlords of New York Ultimate Edition (24 euro). In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Ubisoft Store e alla pagina con la lista completa dei giochi che rientrano nelle offerte del Black Friday.