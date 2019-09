Ubisoft Store: partono le Offerte della Milan Games Week con sconti su tantissimi giochi

A pochi giorni dall'apertura della Milan Games Week 2019, i vertici di Ubisoft celebrano la nona edizione della kermesse videoludica meneghina lanciando una nuova tornata di sconti su Ubi Store, con offerte che coinvolgono tantissimi giochi PC presenti sul catalogo del negozio digitale del colosso transalpino.

L'iniziativa promozionale organizzata da Ubisoft è già attiva e lo sarà fino alle ore 11:00 di martedì 1 ottobre. I saldi che ci accompagneranno lungo tutta la Games Week di Milano coinvolgeranno i migliori videogiochi Ubisoft presenti sul catalogo del proprio Store, con sconti fino al 70% sul prezzo di listino abituale.

Tra i titoli proposti a prezzo ridotto è impossibile non citare The Division 2 (22,79 euro), Far Cry New Dawn (20,09 euro), Assassin's Creed Odyssey (29,99 euro), Far Cry 5 (29,70 euro) e la Deluxe Edition di Rainbow Six Siege (12 euro). Tra le promozioni rientrano anche i pacchetti di espansione come il Season Pass di AC Odyssey (19,99 euro) e gli oggetti collezionabili come le magnifiche statuette dei personaggi di R6S e The Division 2.

Come da consuetudine, le alte sfere di Ubisoft permettono ai propri clienti di applicare un ulteriore sconto del 20% al prezzo dei videogiochi, delle action figure e dei DLC acquistati su Ubi Store attraverso l'utilizzo di 100 Punti presenti nel portafoglio digitale associato al proprio account. A chi ci segue, ricordiamo infine che su queste pagine potete consultare l'intero calendario di eventi della Milan Games Week e il programma organizzato da Ubisoft, con Watch Dogs Legion, Just Dance 2020 e Ghost Recon Breakpoint.