Ubisoft Store, al via i Saldi Estivi! Tanti giochi in sconto fino al 75%

Dopo essersi premurati di annunciare il lancio a sorpresa The Settlers New Allies su console, i curatori dei social del publisher e sviluppatore francese lancia ufficialmente i Saldi Estivi su Ubisoft Store, con tantissimi giochi in sconto fino al 75%.

La nuova iniziativa promozionale dell'editore transalpino coinvolge i videogiochi più acclamati di Ubisoft, con forti sconti sul prezzo di listino abituale dei titoli, delle espansioni e del contenuti aggiuntivi coinvolti in questa tornata di saldi estiva.

C'è poi l'ulteriore occasione di risparmio rappresentata dalla possibilità di ricevere 10 euro di 'cashback virtuale' nel Wallet Rewards legato al proprio account Ubisoft dopo aver effettuato acquisti nel negozio dal valore pari o superiore a 19,99 euro. Il bonus di 10 euro può essere riscattato un massimo di due volte per tutta la durata dei saldi estivi di Ubisoft Store e può essere raggiunta con ordini multipli effettuati nel corso della tornata promozionale, con scadenza fissata per il 21 settembre 2023.

Le nuove offerte dei Saldi Estivi di Ubisoft Store sono già attive e lo saranno fino alle ore 15:00 italiane di giovedì 20 luglio. Tra i tanti videogiochi in sconto, troviamo The Crew 2, Assassin's Creed Odyssey e Origins, Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege e lo stesso The Settlers New Allies nella sua versione PC. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il riassunto degli annunci dell'Ubisoft Forward tenuto dal colosso videoludico francese lo scorso 12 giugno.