Ubisoft stringe una partnership strategica con il colosso cinese Tencent

annunciano una collaborazione strategica per portare una vasta selezione dei giochi dinella nuova applicazione mobile

Weixin è l’applicazione mirror di WeChat per gli utenti del territorio cinese. Con 980 milioni di account attivi ogni mese , Weixin è l’applicazione mobile più popolare in Cina, che contribuisce a rendere la vita dei suoi utenti più divertente, social, pratica ed efficiente. Di recente, Weixin ha introdotto un’applicazione di giochi nel territorio cinese, chiamata Weixin mini-game, che consente agli utenti di accedere a una vasta selezione di giochi in Weixin, senza dover scaricare ulteriori applicazioni. L’app intende supportare gli sviluppatori nel risolvere alcune delle difficoltà più critiche, come lunghi cicli di sviluppo ed elevati costi operativi, consentendogli di essere più agili e reattivi alle opportunità del settore mobile gaming.

"Siamo davvero felici che una vasta selezione di giochi del nostro ampio catalogo, già supportato da una delle maggiori community di gioco mobile, stia ora arrivando nella nuova applicazione di Tencent. Weixin mini-game offre ai giocatori cinesi la possibilità di accedere istantaneamente a una vasta gamma di giochi divertenti e avvincenti. Abbiamo potuto assistere al grandissimo successo di Jump Jump (tiao yi tiao) e siamo davvero felici di questa collaborazione tra Ubisoft e Weixin, due delle più innovative e stimate società nei rispettivi settori" hanno dichiarato Antoine e Michel Morcos, cofondatori di Ketchapp, Ubisoft Mobile. "Essere uno dei primi partner selezionati da Tencent per portare esperienze di gioco sulla nuova piattaforma Weixin mini-game è una fantastica notizia per tutti i nostri fan e i membri della community di Weixin."

"Collaborare con Ubisoft per portare una vasta selezione dei giochi più popolari di Ketchapp in Weixin è un traguardo significativo per Weixin mini-game e un primo passo per offrire sempre più IP e contenuti di terze parti di alta qualità sulla nostra piattaforma", ha dichiarato Xiaochao Zhang, Direttore Generale Value-Added Business Department, Head of Weixin Gaming.

La selezione di mini giochi di Ketchapp sarà disponibile esclusivamente tramite l’account ufficiale di Ketchapp Weixin (WeChat_ID: Ketchapp开趣宝), a cui è possibile iscriversi da oggi.