Ubisoft, che succede? Skull & Bones rinviato, giochi cancellati, vendite e voci di fusione

Non è un periodo facile per Ubisoft, l'ultimo report finanziario della compagnia francese sottolinea alcune difficoltà legate alle vendite, allo sviluppo di titoli chiave e persino ad una possibile acquisizione o fusione con altri gruppi.

Gli ultimi titoli di Ubisoft non hanno riscosso il successo sperato, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Just Dance 2023 hanno venduto meno del previsto, la casa francese è però consapevole del fatto che con l'attuale difficile situazione economica, i consumatori tendano ad acquistare solamente grandi blockbuster e titoli celebri, a discapito di giochi più piccoli o dal minor appeal. Non a caso il publisher ha speso gli ultimi quattro anni ad adattare i suoi più grandi franchise (Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six e The Division) per seguire questa tendenza.

Altre difficoltà sembrano essere legate ai giochi in sviluppo, con Skull & Bones ulteriormente rimandato, il gioco non uscirà più a marzo bensì all'inizio del prossimo anno fiscale (1 aprile 2023/31 marzo 2024), quindi presumibilmente in primavera o durante l'estate. Per il prossimo anno fiscale, la compagnia pubblicherà anche Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora (in sviluppo da cinque anni) e altri titoli non ancora annunciati, tra cui giochi premium, mobile e free to play come The Division Heartland, The Division Resurgence e Assassin's Creed Codename Jade.

Continuano le cancellazioni con l'obiettivo di contenere le spese e investire solamente su progetti dal sicuro rientro commerciale: a luglio dello scorso anno, Ubisoft ha cancellato Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR e altri due giochi non ancora annunciati, inoltre altri tre giochi non ancora svelati hanno subito la stessa sorte e sono stati cancellati nei mesi scorsi.

Infine, secondo alcuni report, sembra che Ubisoft abbia cercato partner per una acquisizione o una fusione, senza successo, con molte holding che avrebbero rifiutato di acquistare il publisher transalpino a causa delle sue enormi dimensioni, negli anni infatti l'azienda si è espansa a dismisura diventando un vero e proprio colosso internazionale con studi in tutti i continenti.

Ubisoft si trova dunque ad affrontare una grande sfida in un clima economico particolarmente incerto, i prossimi anni saranno fondamentali per trovare un nuovo assetto e una linea guida per continuare a generare profitti.