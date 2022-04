Ubisoft svela Project Q e precisa: non è un Battle Royale in stile Fortnite

Con i video leak di Project Q ormai accessibili sui social e sui forum più frequentati, Ubisoft non può far altro che confermare lo sviluppo di questa nuova esperienza multiplayer. Con un messaggio condiviso su Twitter, il colosso videoludico francese precisa però che non si tratterà di un Battle Royale come Fortnite.

Il reveal ufficiale del nuovo sparatutto online in sviluppo presso le sussidiarie di Ubi viene infatti accompagnato da un post in cui si precisa come "il nome in codice di questo titolo è Project Q, si tratterà di un Team Battle Arena che darà modo agli utenti di essere i veri protagonisti dell'esperienza di gioco".

Nel messaggio condiviso sui social da Ubisoft, l'azienda transalpina precisa che il titolo si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale e che, data la sua natura multiplayer, saranno previsti numerosi test che coinvolgeranno tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione di quest'opera. Non a caso, Ubisoft invita gli interessati a segnalarsi sull'apposita pagina aperta per l'occasione, tramite la quale è possibile pre-registrarsi alle fasi di testing multiplayer che avranno luogo da qui ai prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Quanto alla natura del gameplay di Project Q, Ubisoft sottolinea che il titolo "non sarà un Battle Royale ma proporrà numerose modalità e sfide PvP che avranno un solo ed unico scopo, ossia quello di far divertire i giocatori".