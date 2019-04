Ubisoft svela i requisiti Minini e Consigliati di Anno 1800

Dopo aver confermato il lancio di Anno 1800 in esclusiva su Epic Store (e ovviamente su Uplay), i vertici di Ubisoft riguadagnano le nostre pagine per stilare la lista ufficiale dei Requisiti Minimi e Consigliati dell'atteso strategico degli autori tedeschi di Blue Byte.

Come da consuetudine per i videogiochi moderni, anche con Anno 1800 la lista delle specifiche comprende un ventaglio di configurazioni hardware che abbraccia i sistemi necessari per raggiungere i 30fps e il Full-HD e i PC con cui spingersi fino alla risoluzione 4K e a un framerate di 60fps.

Requisiti Minimi 1080p per giocare a 30fps

Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni a 64bit)

Processore: Intel Core i5 2500 @ 3.3 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB), AMD Radeon R7 260X (2GB)

Direct X 11 o 12

Requisiti consigliati 1080p per giocare a 60fps

Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni a 64bit)

Processore: Intel Core i5 4460 @ 3.2 GHz, AMD Ryzen3 1200 @ 3,1 GHz

Memoria RAM: 8GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 670 (2GB), AMD Radeon R9 270X (2GB)

Direct X 11 o 12

Requisiti consigliati 4K per giocare a 30fps

Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni a 64bit)

Processore: Intel Core i5 4690K @ 3.5 GHz, AMD Ryzen5 1400 @ 3.2 GHz

Memoria RAM: 8GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB), AMD Radeon R9 285X (2GB)

Direct X 11 o 12

Requisiti consigliati 4K per giocare a 60fps

Sistema Operativo: Windows 10 (solo versioni a 64bit)

Processore: Intel Core i5 4690 @ 3.5 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz

Memoria RAM: 8GB

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB), AMDRadeon R9 290X (4GB)

Direct X 11 o 12

Dopo un leggero ritardo causato dal tempo impiegato dai ragazzi di Blue Byte per limare le ultime spigolature del codice di gioco e delle meccaniche di gameplay, Anno 1800 è perciò pronto per fare il suo debutto su PC il prossimo 16 aprile. L'uscita del titolo, però, sarà solo l'inizio di un'avventura digitale in cui gli autori tedeschi promettono di imbarcarci con un ricco supporto post-lancio che passerà per la pubblicazione di espansioni e aggiornamenti gratuiti.